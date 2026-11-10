Хегсет назвал космос одной из сфер ведения боевых действий

10 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США рассматривают космическое пространство как одну из сфер ведения боевых действий, в которой американским вооруженным силам необходимо обеспечивать превосходство. Об этом заявил военный министр США Пит Хегсет, выступая в Военно-морском колледже в Ньюпорте (штат Род-Айленд), сообщает ТАСС.



"Пространство боевых действий стремительно расширяется, охватывая совместные операции во всех сферах, требующие неоспоримого превосходства на суше, под водой, в космосе, киберпространстве и когнитивной сфере, развитие которой определяется сверхинтеллектом. Это время беспрецедентного прогресса и беспрецедентных перемен", - сказал Пит Хегсет.



В декабре 2025 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о предотвращении гонки вооружений в космическом пространстве. Документ призывает государства принять срочные меры, чтобы не допустить размещения оружия в космосе и применения там силы.-0-