29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Минобороны США Пит Хегсет намерен сократить на 20% количество должностей, зарезервированных для генералов и адмиралов в ВС Соединенных Штатов, сообщает телеканал Fox News.
Согласно служебным запискам, Хегсет утвердил планы сокращений в сухопутных войсках, ВВС, ВМС и объединенном военном резерве в начале этого месяца. Военным ведомствам было поручено реализовать эти планы и завершить сокращения к 1 января 2027 года.
Хегсет назвал эти усилия "меньше генералов, больше солдат", утверждая, что сокращение числа высокопоставленных штабных должностей позволит перенаправить ресурсы и полномочия в руки войск, находящихся ближе к месту боевых действий. Сокращение числа генералов и адмиралов позволит устранить ненужные бюрократические структуры.-0-
В мире
29 сентября 2026, 21:26
Хегсет намерен сократить на 20% число должностей для генералов и адмиралов в ВС США - Fox News
Пит Хегсет. Фото АР
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