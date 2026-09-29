Хегсет намерен сократить на 20% число должностей для генералов и адмиралов в ВС США - Fox News

29 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Минобороны США Пит Хегсет намерен сократить на 20% количество должностей, зарезервированных для генералов и адмиралов в ВС Соединенных Штатов, сообщает телеканал Fox News.



Согласно служебным запискам, Хегсет утвердил планы сокращений в сухопутных войсках, ВВС, ВМС и объединенном военном резерве в начале этого месяца. Военным ведомствам было поручено реализовать эти планы и завершить сокращения к 1 января 2027 года.



Хегсет назвал эти усилия "меньше генералов, больше солдат", утверждая, что сокращение числа высокопоставленных штабных должностей позволит перенаправить ресурсы и полномочия в руки войск, находящихся ближе к месту боевых действий. Сокращение числа генералов и адмиралов позволит устранить ненужные бюрократические структуры.-0-