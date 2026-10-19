Хаос и грабежи магазинов в Милане. Около 80% задержанных - несовершеннолетние





Многие из виновников насилия и вандализма очень молоды, отмечает издание. Нападения совершали банды в капюшонах, местные жители поливали бандитов водой из ведер со своих балконов.





Полиция задержала свыше 270 человек за время беспорядков 17 и 18 октября. По данным правоохранителей, около 80% задержанных составляют несовершеннолетние. 22 лицам были предъявлены обвинения различной степени тяжести, в том числе в мародерстве, сопротивлении аресту и нападениях.





Как пишет итальянская газета Il Sole 24 Ore, Милан, как и Париж, переживает очередной виток разрушительных городских беспорядков. Их эпицентром в минувшие выходные стала популярная торговая улица Виа Торино в Милане. Протесты оставили после себя разбитые витрины магазинов, многие торговые точки были разграблены, а вывески сорваны. Агрессивно настроенная молодежь использовала мусорные баки в качестве метательных предметов, уничтожала столики уличных террас.





Премьер-министр Италии Джорджа Мелони осудила беспорядки. Также она созвала на 19 октября экстренное совещание руководителей служб охраны порядка и МВД для обсуждения мер по обеспечению порядка на улицах Италии. Как сообщает агентство ANSA, во время совещания будет проведен анализ явления, которое до сих пор полностью не изучено, и "оценка дальнейших мер против тех, кто использует законные демонстрации для разжигания насилия и хаоса". В частности, будет рассматриваться введение законодательных мер, касающихся несовершеннолетних.





Беспорядки в Милане начались на выходных на волне студенческих манифестаций, протестов против роста стоимости жизни, удорожания топлива, а также против экономической политики властей. 17 октября к молодежи присоединились члены крупнейшего профсоюза - "Всеобщей итальянской конфедерации труда".-0-

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время акций протеста в Милане происходили столкновения с полицией, погромы и грабежи магазинов. Об этом говорится в материале газеты La Repubblica.