23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакеры международной группировки ShinyHunters заявили о взломе сайта Федерального бюро расследований США (ФБР) и хищении данных большинства сотрудников ведомства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей группировки, передает ТАСС.
В качестве доказательства хакеры опубликовали скриншот взломанного сайта, а также информацию примерно о 5 тыс. сотрудников.
ShinyHunters утверждают, что атаковали ФБР в ответ на публикацию бюро, посвященную методам деятельности группировки. Соответствующий материал был опубликован в мае 2026 года.
Reuters не смогло подтвердить подлинность опубликованного хакерами скриншота. При этом журналистка телеканала NewsNation Ханна Брандт сообщила в соцсети X, что представители ФБР подтвердили ей начало расследования после получения информации о "несанкционированной активности" ShinyHunters на сайте ведомства.-0-
В мире
23 сентября 2026, 08:29
Хакеры взломали сайт ФБР - Reuters
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