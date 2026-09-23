Хакеры взломали сайт ФБР - Reuters

23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакеры международной группировки ShinyHunters заявили о взломе сайта Федерального бюро расследований США (ФБР) и хищении данных большинства сотрудников ведомства. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителей группировки, передает ТАСС.



В качестве доказательства хакеры опубликовали скриншот взломанного сайта, а также информацию примерно о 5 тыс. сотрудников.



ShinyHunters утверждают, что атаковали ФБР в ответ на публикацию бюро, посвященную методам деятельности группировки. Соответствующий материал был опубликован в мае 2026 года.



Reuters не смогло подтвердить подлинность опубликованного хакерами скриншота. При этом журналистка телеканала NewsNation Ханна Брандт сообщила в соцсети X, что представители ФБР подтвердили ей начало расследования после получения информации о "несанкционированной активности" ShinyHunters на сайте ведомства.-0-