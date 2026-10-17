Хакеры взломали аккаунт ХДС в Германии и разослали фишинговые письма тысячам адресатов, включая Мерца 

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Неизвестные хакеры взломали аккаунт отделения Христианско-демократического союза (ХДС) в немецком городе Хайльбронн и разослали тысячи фишинговых писем в министерства и политикам, в том числе канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на полицию, передает ТАСС.



По предварительным данным правоохранительных органов, электронные сообщения получили около 6,5 тыс. адресатов, многие из которых представляют интерес с точки зрения безопасности. "Мы знаем, например, что сообщения поступили в том числе канцлеру", - сообщил представитель полиции.



Как уточняет DPA, письма содержали фишинговую ссылку, замаскированную под приглашение на мероприятие с участием известных гостей.



Фишинг - распространенный вид кибермошенничества, при котором злоумышленники с помощью поддельных сообщений и вредоносных ссылок пытаются получить доступ к конфиденциальным данным, включая пароли, учетные записи и банковские сведения.-0-