4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французский банк Credit Mutuel Arkea стал жертвой кибератаки, в результате которой злоумышленники провели мошеннические операции на сумму более 118 млн евро. Об этом сообщает газета Le Monde.
Сразу после обнаружения инцидента специалисты временно приостановили часть операций, чтобы предотвратить дальнейший несанкционированный вывод средств. В среду клиентам была недоступна часть банковских услуг, в том числе некоторые виды переводов.-0-
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04 ноября 2026, 17:28
Хакеры вывели более 118 млн евро со счетов французского банка
Фото Unsplash
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