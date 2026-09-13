Хакеры выложили в Сеть секретные документы об уязвимости Берлина перед дронами - СМИ





В результате атаки хакерской группировки Rhysida у властей Берлина украли 5,79 терабайта данных - около 1,5 млн файлов. Хакеры потребовали за них около 2 млн евро, но после истечения срока (4 сентября), названного для оплаты, опубликовали архив в интернете. Среди утечек Bild обнаружил сотни документов о дронах и уязвимости перед ними инфраструктуры Берлина.





В одном из секретных документов авиационных властей Берлина и Бранденбурга предупреждается: дроны могут "в любое время доставить опасные предметы" в охраняемую зону. Масштаб проблемы показывают данные наблюдения за 19 дней летом 2025 года: в радиусе 30 км от берлинского аэропорта зафиксировали 2093 полета дронов. Власти вместе с федеральной полицией ежедневно обнаруживали опасные полеты и определили несколько "горячих точек", где беспилотники создавали угрозу воздушному движению.





О кибератаке группировки Rhysida на Сенат Берлина стало известно 14 августа. Масштабная утечка данных произошла с 7 по 12 августа. Как писали СМИ, среди похищенных сведений оказались не только персональные данные работников столичных ведомств, но и документы, связанные с оборонными предприятиями ФРГ и вооруженными силами.-0-

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакеры, взломавшие сети властей Берлина, выложили в открытый доступ секретные документы, в том числе о полетах дронов. Об этом пишет Bild.