Хакеры выложили в сеть данные, связанные с обороной и критической инфраструктурой Германии

5 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. После хакерской атаки на IT-системы Сената Берлина в открытый доступ попал огромный массив конфиденциальных данных. Об этом пишет издание Bild.



По данным газеты, речь идет примерно о 5,8 ТБ информации. В сеть могли попасть планы действий в чрезвычайных ситуациях, данные учетных записей, номера телефонов, официальная переписка, кадровые документы, а также сведения, связанные с обороной и критической инфраструктурой. При этом точный масштаб утечки пока установить невозможно из-за объема похищенных данных.



Как отмечает Bild, атака произошла в период с 7 по 12 августа, однако была обнаружена только 14 августа. Злоумышленники, связанные с группировкой Rhysida, потребовали от властей выкуп. Берлинский Сенат отказался платить, после чего хакеры разместили похищенную информацию в даркнете, а 4 сентября опубликовали полный пакет данных.



Эксперты предупреждают, что опубликованная информация может использоваться для кражи личных данных, фишинговых атак и других преступлений.-0-