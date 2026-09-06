Хакеры выложили в даркнет касающиеся Бундесвера документы - Bild

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакеры, взломавшие сети Сената Берлина, выложили в даркнет в том числе секретные документы, касающиеся столичной инфраструктуры, информацию, которая затрагивает оборонные компании, Бундесвер, полицию города. Об этом пишет газета Bild после изучения массива файлов, информирует ТАСС.



Ранее стало известно, что хакеры опубликовали почти 1,44 млн файлов объемом 5,2 ТБ. Среди них планы и соглашения о расширении ведомства федерального канцлера, секретные документы о мерах защиты при катастрофах, данные по электросетям, электростанциям, системе водоснабжения, тюрьмам, планы пожарной службы на случай катастроф.



Примерно 12 тыс. файлов содержат личную информацию, в частности копии паспортов и удостоверений, пароли к базам данных земли Берлин. Также есть личные дела работников местных органов власти, информация о зарплате и трудовых договорах руководящих сотрудников администрации. Выложена электронная переписка не менее 1890 сотрудников.



Скандал не обошел стороной и полицию Берлина, а также крупный бизнес. Файлы содержат телефонные номера и контактные данные работников земельного ведомства по уголовным делам, планы полицейских участков.



Как ранее сообщало издание Bild, хакерская атака произошла в период с 7 по 12 августа, однако была обнаружена только 14 августа. Злоумышленники, связанные с группировкой Rhysida, потребовали от властей выкуп. Берлинский Сенат отказался платить, после чего хакеры разместили похищенную информацию в даркнете.-0-