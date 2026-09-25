Хакеры шантажируют клиентов сервиса доставки продуктов в Нидерландах, похитив данные 1 млн человек

25 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Клиенты одного из крупнейших в Нидерландах сервисов по доставке продуктов Flink начали получать письма с требованиями выкупа после утечки персональных данных свыше 1 млн человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на портал NU.nl.



Предполагаемые злоумышленники из группировки, называющей себя LPG Group, требуют от отдельных клиентов 10 евро в криптовалюте Ethereum. "10 евро - небольшая сумма, когда речь идет о вашем душевном спокойствии", - говорится в сообщениях злоумышленников. При отказе платить хакеры угрожают продать персональные данные клиентов в даркнете.



Сервис Flink признал, что хакеры получили доступ к внутренним системам компании, похищена информация с именами, адресами электронной почты, домашними адресами и номерами телефонов более 1 млн клиентов. Пароли пользователей, как утверждает компания, не были скомпрометированы.



Группировка LPG Group заявляет, что помимо данных клиентов получила личную информацию о 13 тыс. сотрудников Flink. Подтверждения этим заявлениям пока нет. Хакеры требуют от самой компании 100 единиц Ethereum, что соответствует примерно 238 тыс. евро, обещая после получения выкупа удалить похищенную информацию.



Специалист по кибербезопасности Ваутер ван Донген отметил, что практика вымогательства денег у отдельных клиентов после крупной утечки данных встречается редко. Небольшой размер требуемой суммы может быть рассчитан на то, чтобы побудить напуганных пользователей заплатить. Инцидент может иметь серьезные последствия прежде всего для самой компании Flink, включая репутационный ущерб и возможные меры со стороны регуляторов в связи с нарушением Общего регламента ЕС по защите данных.



В последние годы Нидерланды неоднократно становились жертвой масштабных кибератак. В феврале 2026 года хакерская группировка ShinyHunters похитила персональные данные около 6,4 млн клиентов провайдера интернета Odido, включая имена, адреса, номера телефонов, банковских счетов и удостоверений личности. После отказа компании выплатить выкуп злоумышленники опубликовали украденную информацию в даркнете.-0-