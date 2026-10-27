Хакеры раскрыли данные клиентов японского интернет-провайдера после отказа платить выкуп 

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Злоумышленники, предположительно взломавшие системы японской GMO Internet Group, которая предоставляет различные услуги, в том числе в качестве интернет-провайдера, опубликовали в интернете часть информации о клиентах компании после отказа выплатить выкуп. Об этом сообщает агентство Kyodo.



В понедельник GMO сообщила, что хакеры угрожали раскрыть данные клиентов и провести атаку с использованием программы-вымогателя. Компания призвала пользователей создать резервные копии данных и отключить компьютеры от сети. Злоумышленники требовали $50 млн в криптовалюте, однако руководство отказалось платить, поскольку не могло гарантировать удаление похищенной информации и предотвращение ее дальнейшего неправомерного использования.



Атака затронула облачный сервис Onamae.com Desktop Cloud, который позволяет клиентам работать с удаленными компьютерами и используется, в частности, для торговли на валютном рынке. По результатам расследования, начатого после обращения клиента, было подтверждено, что третья сторона установила несанкционированную программу на серверы некоторых пользователей.



Министр финансов страны Сацуки Катаяма сообщила, что пострадали пять компаний, занимающихся торговлей иностранной валютой и использующих серверную инфраструктуру GMO, в том числе OANDA Japan Inc. Компании Goldenway Japan и Ava Trade Japan также уведомили Агентство финансовых услуг Японии о том, что кибератака затронула их клиентов.-0-