26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная федерация футбола (ФИФА) подверглась кибератаке, в результате которой злоумышленники получили несанкционированный доступ к персональным и коммерческим данным. Об этом сообщает агентство Reuters.
"ФИФА подтверждает, что стала жертвой преступной кибератаки, в результате которой был получен несанкционированный доступ к ограниченному объему персональной и коммерческой информации", - заявил представитель организации.
ФИФА не уточнила, когда произошла кибератака, данные скольких людей и организаций были скомпрометированы, а также к какой именно коммерческой информации получили доступ злоумышленники.-0-
В мире
26 ноября 2026, 19:55
Хакеры получили доступ к персональным и коммерческим данным ФИФА
Фото Pexels
Новости рубрики В мире
Главное
Кто подпадает под амнистию в связи с Годом белорусской женщины? Чуприс раскрыла детали законопроекта
Сохранение наследия и исторической памяти. Рыженков о работе Национальной комиссии Беларуси по делам ЮНЕСКО
Топ-новости
Кочанова: те, кто стоял у истоков плечом к плечу с молодым Президентом, создавали прочную правовую основу государства
Советник сопрезидентов Никарагуа передал слова благодарности в адрес Лукашенко за тесное сотрудничество
С нами интереснее