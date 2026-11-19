19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Хакеры получили доступ к финансовым и медицинским данным почти 4 тыс. бывших государственных служащих Нью-Йорка после взлома базы данных для оформления компенсаций. Об этом сообщает издание Politico.



Несанкционированный доступ к базе был зафиксирован 20 сентября, а также в период с 5 по 8 октября. Неизвестный пользователь смог получить сведения, которые бывшие госслужащие предоставляли для получения возмещения расходов на медицинские услуги.



Скомпрометированная информация включала имена заявителей и членов их семей, финансовые данные, сведения о состоянии здоровья, внутренние идентификационные номера, а также имена медицинских работников и суммы доплат.



Базу данных обслуживает компания Atticus Administration, привлеченная администрацией Нью-Йорка и страховой компанией EmblemHealth для организации выплат бывшим муниципальным служащим. Речь идет о компенсациях на общую сумму до $53 млн в рамках урегулирования коллективного иска, поданного в 2022 году.



После взлома система получила несколько заявок на возмещение, которые были отмечены как недействительные. В EmblemHealth предположили, что хакеры пытались использовать полученные сведения для доступа к расчетному счету и осуществления мошеннических выплат.



Расследование инцидента продолжается. Кто именно стоял за кибератакой, пока не установлено.-0-