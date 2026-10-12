Хакеры атаковали сотни французских супермаркетов, спровоцировав массовую порчу продуктов

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции хакеры дистанционно взломали холодильные системы в нескольких сотнях супермаркетов, спровоцировав тем самым массовую порчу продуктов. Об этом сообщает BFMTV.



Инцидент произошел в ночь на 12 октября. Согласно последним данным, пострадали около 400 магазинов крупных торговых сетей, а также несколько несетевых магазинов. Потери продавцов по всей стране могут исчисляться миллионами евро.



Хакеры получили удаленный доступ к системам управления холодильным оборудованием датского производителя Danfoss, которое используется во многих французских магазинах. Они включили функцию разморозки, установив температуру 50 градусов по Цельсию. В результате продукты не охлаждались, а нагревались в течение нескольких часов.



Магазинам пришлось выбросить как замороженные, так и свежие продукты, что привело к масштабным убыткам. "Ранним утром, когда открывали холодильники и морозильники, "из них вырывалась волна тепла", - отмечают продавцы.



Национальное агентство по безопасности информационных систем уже выявило уязвимость в программном обеспечении Danfoss, а также предупредило о возможных рисках европейских коллег. Проводится расследование.-0-