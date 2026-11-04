Хакеры атаковали холодильники службы крови во Франции

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Французская служба крови (EFS) сообщила, что часть ее холодильников подверглись кибератаке, из-за которой температура внутри оборудования поднялась до экстремально высокой. Об этом говорится в материале портала Capital.fr.
По данным EFS, хакеры атаковали не саму службу, а поставщика холодильного оборудования.
"Хакеры подключились к холодильному оборудованию, в котором находились образцы крови и пакеты с плазмой, и пытались запрограммировать их на 110 градусов. Обычно эти установки работают при температуре минус 30 градусов", - говорится в материале.
Аномальное повышение температур систем охлаждения обнаружил дежурный инженер EFS. Сотрудник поднял тревогу до того, как образцы крови были повреждены или уничтожены. В EFS сообщили, что "порчи компонентов крови не зафиксировано".
Эксперт по кибербезопасности компании ESET Бенуа Грюненвальд заявил, что безопасность этих систем охлаждения в EFS не соответствует современным требованиям, что делает их уязвимыми перед кибератаками.
Атака на холодильники для плазмы крови стала очередным инцидентом с подключенными к интернету холодильниками и морозильниками.
Ранее сообщалось, что масштабные кибератаки на холодильные установки произошли в Бельгии, Ирландии, Люксембурге, Нидерландах, Финляндии, Швеции, Эстонии, Италии и Португалии. Хакеры подключались к холодильникам продуктовых магазинов и включали режим разморозки, в некоторых случаях нагревали содержимое камер до более 50 градусов, приводя продукты в негодность.-0-