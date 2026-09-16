Гутерриш: конфликты в Украине и на Ближнем Востоке чреваты мировым взрывом





"Каждый день положение немного ухудшается, а когда обстановка развивается по пути небольшого ухудшения каждый день, мы сталкиваемся с серьезным риском взрыва, который может создать катастрофическую ситуацию с разрушительным эффектом на мировом уровне", - сказал Гутерриш.





По его словам, в "ближайшие месяцы" всемирная организация будет делать все возможное, чтобы дать ответы на возникшие вызовы.





Помимо этого, генсек ООН заявил, что мир не может позволить себе "гонку на дно" в сфере безопасности ИИ на фоне ускоряющегося развития технологии и растущих рисков. "Все больше тех, кто занимается созданием искусственного интеллекта, бьют тревогу, предупреждая, что развитие технологии опережает наше понимание рисков, - сказал Гутерриш. - Я осознаю геополитические разногласия и соблазны, которые они могут порождать, но мир не может позволить себе гонку на дно в вопросах безопасности".





Под "гонкой на дно" генсек ООН подразумевает конкуренцию, в которой участники выигрывают не за счет качества, а за счет снижения стандартов. "Если мы считаем, что развитие ИИ должно замедляться, когда риски становятся слишком велики, нам нужно больше, чем благие намерения", - заявил Гутерриш. Он отметил необходимость международной координации, более жестких мер безопасности для все более мощных систем и выработки общего понимания того, как обеспечить безопасное, надежное и ответственное развитие ИИ.-0-

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усугубление ближневосточного и украинского кризисов несет в себе риски мирового взрыва. Такое мнение выразил на пресс-конференции Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, информирует ТАСС.