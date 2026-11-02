Гуманитарные миссии, как в Алешках, могут быть проведены в других прифронтовых населенных пунктах - Лантратова

2 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Гуманитарная миссия в Алешках будет продолжена, подобные миссии в дальнейшем могут быть организованы в других прифронтовых населенных пунктах. Об этом сообщила на пресс-конференции уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Яна Лантратова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Договорились (с украинской стороной. - Прим. БЕЛТА) о том, что мы сейчас проанализируем, как все произошло, какие были сложности, что нужно было бы там исправить, поменять. Мы сейчас это все посмотрим и потом в дальнейшем будем принимать решение. О чем мы точно договорились абсолютно - это о том, что в Алешках остались люди, которым нужна помощь", - сказала Яна Лантратова.





"Когда мы записывали обращение и благодарили первую леди США Меланию Трамп, то обратились (с просьбой о том, чтобы. - Прим. БЕЛТА) при координации, при посредничестве первой леди организовать теперь регулярные, ежемесячные мероприятия - как минимум ежемесячные подобные миссии по передаче гуманитарной помощи в Алешки Херсонской области. А дальше мы будем смотреть, какие еще потребности есть. Мы знаем населенные пункты, которые находятся рядом с Алешками", - отметила российский омбудсмен.