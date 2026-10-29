Гуманитарная миссия в Алешках готовилась с мая

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гуманитарную миссию в городе Алешки Херсонской области готовили с мая. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова, передает ТАСС.





По ее словам, тщательно продумывался каждый этап, включая подготовку гуманитарного конвоя. "За сегодняшним выездом - месяцы переговоров и работы, без которой миссия не состоялась бы", - отметила она.

Населенный пункт Алешки расположен на левом берегу Днепра в 5 км от Херсона. Город находится в непосредственной близости от линии фронта и в течение последних лет регулярно подвергался обстрелам. Для проведения гуманитарной операции российская и украинская стороны при посредничестве США - и прежде всего супруги американского лидера Мелании Трамп - достигли соглашения о прекращении огня в районе населенного пункта. Режим тишины для проведения гуманитарной миссии в Алешках вступил в силу с 4.00 по московскому времени 27 октября и будет действовать до 22.59 1 ноября. Независимая медиаорганизация из США будет сопровождать и документировать действия российских и украинских групп на местах на протяжении всего процесса.-0-





Лантратова также сказала, что режим тишины, объявленный в связи с гуманитарной миссией в городе Алешки, полностью сохраняется, "стороны выполняют взятые на себя обязательства, ни одного нарушения не зафиксировано". Она отметила, что находится на постоянной связи с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом, вместе с которым они координируют выполнение договоренностей.Кроме того, омбудсмен сообщила, что большая гуманитарная колонна с продуктами, медикаментами, топливом и всем необходимым для жителей Алешек сформирована. "Все необходимое, что нужно для людей, мы сформировали в большую гуманитарную колонну, которая будет передана нуждающимся людям в Алешках Херсонской области", - сказала она.По ее словам, сейчас продолжается подготовка, чтобы доставить необходимое тем, кто остается в городе, и обеспечить безопасный выезд людям, которые сами примут такое решение.Лантратова подчеркнула, что соблюдение сторонами режима тишины позволяет военным "продолжать разминирование дорог и готовить безопасный проезд гуманитарной колонны". Сейчас российские военные проводят все необходимые инженерно-технические работы.Как сообщалось, белорусская сторона официально присоединилась к гуманитарной операции в прифронтовом городе Алешки на херсонском направлении. Из аэропорта Гомеля сегодня вылетел борт с представителями российской и украинской делегаций, которые принимают участие в операции.