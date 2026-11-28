28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си пояснил, что назначение Алексея Ферапонтова его заместителем прошло в рамках обычной кадровой процедуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую газету The Kyiv Independent.
Гросси подчеркнул, что назначение Ферапонтова не означает политических предпочтений или намерения отметить страну. По его словам, речь идет о штатном кадровом решении. Ранее этот пост занимал россиянин Михаил Чудаков.
Заместитель постоянного представителя России при международных организациях в Вене Роман Устинов ранее сообщал, что должность заместителя гендиректора МАГАТЭ по вопросам ядерной энергетики с момента создания агентства занимали представители СССР, а затем России.
О назначении заместителя главы Ростехнадзора Алексея Ферапонтова Гросси объявил 21 ноября. Новый заместитель будет курировать вопросы ядерной энергетики и, как ожидается, прибудет в Вену в начале 2027 года.-0-