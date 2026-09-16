Гренландия и Антарктида потеряли 12,5 трлн тонн льда с 1979 года

16 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 12,5 трлн тонн льда потеряли ледяные щиты Гренландии и Антарктиды с 1979 года. К таким выводам пришли ученые в исследовании, опубликованном в журнале Scientific Data, сообщает Associated Press.



По данным исследователей, потери льда увеличивались с каждым десятилетием и особенно заметно ускорились в 2010-х годах. При этом около 80% потерь льда связано не с повышением температуры воздуха, а с воздействием более теплых вод, которые разрушают лед снизу и с боков. Из-за этого ледники быстрее стекают в океан.



Потеря такого объема льда привела к повышению глобального уровня моря примерно на 3,1 см. Ученые отмечают, что дальнейшая потеря ледяной массы будет способствовать его росту.



Исследование основано на данных 27 спутников и 45 независимых научных работ. Ученые изучили изменения ледяного щита Антарктиды с 1979 года, а Гренландии - с 1972 года. Полученные данные показывают, что в 1970-1980-х и начале 1990-х годов ледяные щиты оставались относительно стабильными, после чего потери льда начали расти.



Наблюдавшаяся в 2020-2023 годах пауза в ускорении потери льда, по мнению авторов исследования, вероятно, была связана с краткосрочными погодными колебаниями, а не с изменением долгосрочной тенденции. По последним данным, ускорение потери ледяной массы возобновилось.-0-