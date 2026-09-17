Греческое прибрежное судоходство переживает кризис из-за дорогого топлива

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Греческое прибрежное судоходство переживает кризис из-за высоких цен на топливо, стоимость которого выросла на 97,6% менее чем за семь месяцев. Об этом сообщила газета Naftemporiki.



По ее данным, цена основного судового топлива Marine Gas Oil (MGO) выросла на 97,6% менее чем за семь месяцев, что значительно увеличило эксплуатационные расходы прибрежных маршрутов. По словам руководителей судоходных компаний, топливо сейчас составляет около 55% эксплуатационных расходов судов. Компенсация за обязательные скидки на билеты для отдельных категорий пассажиров и предварительные закупки топлива обеспечивает лишь частичную защиту от продолжающегося роста цен на энергоносители.



Naftemporiki связывает рост цен с ограничением поставок энергоносителей на фоне геополитической напряженности в Персидском заливе. Среди причин издание называет закрытие нефтепровода Янбу, остановку транзита танкеров через Ормузский пролив и блокировку США не менее 102 танкеров, направлявшихся в иранские порты.



Согласно данным руководителей греческих судоходных компаний, 9 сентября стоимость MGO составляла 1,3 тыс. евро за тонну против 993 евро 1 июня и 658 евро 24 февраля. Таким образом, за три месяца цена выросла на 30,9%, а по сравнению с февралем - на 97,6%.



Представители отрасли сообщили Naftemporiki, что государственная компенсация может покрывать часть дополнительных эксплуатационных расходов, однако ее будет недостаточно в долгосрочной перспективе. По их оценке, предусмотренных средств хватает примерно до мая, но они не нейтрализуют давление от длительного периода высоких цен на топливо.



Частично снизить влияние подорожания позволяют предварительные закупки судового топлива, которыми в основном пользуются крупнейшие компании. Однако зафиксировать его стоимость для всех маршрутов и на весь год невозможно.-0-