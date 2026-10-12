12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Греции 25 ноября пройдет 24-часовая общенациональная забастовка государственных служащих. Об этом сообщает издание Ekathimerini.
Решение о ее проведении объявил Высший совет профсоюза государственного сектора Греции (ADEDY). Госслужащие будут требовать повышения заработной платы, восстановления 13-й и 14-й зарплат и решения жилищного кризиса.
Ранее греческие профсоюзы уже проводили 24-часовую забастовку в знак протеста против роста цен.-0-
В мире
12 октября 2026, 15:47
Госслужащие в Греции проведут общенациональную забастовку 25 ноября
Фото ekathimerini.com
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