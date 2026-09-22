Госсекретарь США заявил об обеспокоенности атаками Украины на суда с нефтью

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон обеспокоен нападением на связанные с США нефтяные танкеры со стороны Украины. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

"Нас беспокоит одно: за последние несколько месяцев несколько раз суда, связанные с США, и американские поставки нефти становились мишенями (возможно, не преднамеренно, но тем не менее), мишенями со стороны Украины", - сказал Рубио. По его словам, Соединенные Штаты не могут позволить этому продолжаться.Госсекретарь также заявил, что Вашингтон видит целесообразным заключить энергетическое перемирие, чтобы Москва и Киев взаимно отказались от атак на энергообъекты друг друга. Рубио назвал данный вариант развития событий предпочтительным для США, однако признал, что добиться согласия сторон будет непросто.Дипломат также отметил, что президент США Дональд Трамп всегда выступал за прекращение конфликта в Украине и готов сделать все возможное со своей стороны для завершения боевых действий. В частности, Трамп 22 сентября в ходе встречи с Зеленским на полях Генассамблеи ООН намерен обсудить прекращение ударов по объектам энергетической инфраструктуры.-0-