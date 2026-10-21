21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что спецпосланник американского президента Стив Уиткофф направляется в Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
"Уиткофф на пути в Санкт-Петербург", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на Рубио.
По словам госсекретаря, встреча Уиткоффа с Владимиром Зеленским прошла "позитивно".
20 октября в Осло прошли переговоры, в которых участвовали Владимир Зеленский, спецпосланник президента США Стив Уиткофф, премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб.
По мнению финского лидера, на встрече определили некоторые "элементы мира", которые будут представлены в Санкт-Петербурге.-0-
В мире
21 октября 2026, 08:25
Госсекретарь США заявил, что Уиткофф находится на пути в Санкт-Петербург
Марко Рубио. Фото АР
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