Госдолг Великобритании впервые превысил $4 трлн

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный долг Великобритании впервые превысил 3 трлн фунтов стерлингов ($4 трлн). Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на официальные данные Министерства финансов страны.



Объем заимствований в сентябре достиг 24,52 млрд фунтов ($32,82 млрд), что на 1,76 млрд фунтов ($2,36 млрд) выше, чем в аналогичном периоде 2025 года.



За первые шесть месяцев 2026/27 финансового года дефицит бюджета составил 97,8 млрд фунтов ($130,91 млрд), что на 6 млрд больше запланированного Управлением по бюджетной ответственности Великобритании.



Ранее Национальная статистическая служба Соединенного Королевства сообщала, что инфляция в сентябре выросла до 3,5% в годовом исчислении. Скачок стал третьим подряд и самым большим с октября 2025 года.-0-