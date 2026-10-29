Госдолг Германии превысил 2,8 трлн евро на фоне роста числа банкротств





Согласно актуальным расчетным моделям, в стране одновременно фиксируется резкое ухудшение ситуации в корпоративном секторе и на рынке труда. Число банкротств юридических лиц с начала года уже составило 21 303 случая. Математическая модель показывает, что в Германии закрывается одна компания каждые 20 минут. Только за последние четыре дня - в период с 24 по 28 октября - несостоятельными были признаны 357 немецких предприятий.





В числе обанкротившихся предприятий лишь за последние дни оказались старейшая бумажная фабрика Tullau Pappen со 150-летней историей и крупный поставщик автокомпонентов для автоконцерна Mercedes-Benz завод Aios, где под угрозой увольнения оказались порядка 300 сотрудников.





Параллельно ухудшается ситуация с занятостью населения. Количество зарегистрированных заявлений о потере работы с начала года достигло 5 935 856. По оценкам экспертов, динамика прироста составляет один новый безработный каждые четыре секунды.





В качестве основы для математической экстраполяции показателей используются последние официальные сведения Федерального статистического ведомства Германии и Федерального агентства по труду ФРГ. Информационная система учитывает прямые судебные акты о введении процедур банкротства, меры по защите имущества должников, а также случаи отказов в возбуждении дел из-за полного отсутствия у ликвидируемых компаний активов для покрытия судебных издержек.





В последние годы ФРГ переживает затяжной экономический кризис. Он был вызван пандемией COVID-19, затем усилился после прекращения поставок российского газа.-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Государственный долг Германии достиг исторического максимума и превысил отметку в 2,819 трлн евро. Об этом свидетельствуют данные прогностического макроэкономического счетчика Pleite-Uhr ("Счетчик банкротств"), публикуемые газетой Bild, пишет ТАСС.