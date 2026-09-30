30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдолг Финляндии во втором квартале текущего года достиг 90,3% ВВП, что стало историческим максимумом для страны. Об этом сообщает финское издание Ilta-Sanomat.
"Соотношение государственного долга к валовому внутреннему продукту достигло рекордного уровня, превысив 90%. Рост был стремительным, поскольку пять лет назад этот показатель составлял около 75%", - отметили в Статистическом управлении Финляндии.
Таким образом, задолженность Финляндии впервые превысила средний показатель по еврозоне. С прошлого года госдолг увеличился на 13,6 млрд евро.
В экономическом отчете Еврокомиссии ранее отмечалось, что госдолг 21 страны еврозоны в текущем году превысит психологическую отметку в 90% их суммарного ВВП, а в 2027 году достигнет 91,2% ВВП.-0-
В мире
30 сентября 2026, 15:33
Госдолг Финляндии достиг 90,3%, обновив антирекорд
Фото Unsplash
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