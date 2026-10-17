Госдолг Чехии вырос до рекордных $179,3 млрд

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Госдолг Чехии за прошедшие три квартала 2026 года вырос на 204,6 млрд крон (около $9,4 млрд) и достиг рекордного показателя 3,882 трлн крон (примерно $179,3 млрд). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство СTK.



Госдолг Чехии составляет 43,9% ВВП. На начало 2026 года этот показатель составлял 42,9% ВВП. Задолженность каждого гражданина 11-миллионной республики, если пересчитать общую сумму госдолга на численность населения, составляет 356 046 крон ($16 448).



Увеличение госдолга в первом квартале 2026 года, согласно Минфину, связано главным образом с продажей гособлигаций для покрытия дефицита госбюджета, который к концу сентября достиг 194,5 млрд крон (около $ 8,985 млрд).



Согласно прогнозам, как отметило агентство, к концу 2026 года госдолг республики может составить примерно 44,4% ВВП.-0-