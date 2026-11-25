25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США одобрили возможную продажу Украине комплектов обслуживания американских истребителей-бомбардировщиков F-16 и сопутствующего оборудования на общую сумму $621,9 млн. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента США, передает ТАСС.



Как следует из документа, оборудование для F-16 будет оплачено за счет средств, переданных Киеву Бельгией, Данией, Нидерландами и Норвегией. "Средства США для осуществления этой поставки задействованы не будут", - отмечается в заявлении.



В Госдепе исходят из того, что сделка не окажет негативного влияния на боеготовность американских вооруженных сил. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что реализация договоренностей не потребует отправки в Украину дополнительного числа представителей властей или подрядчиков.-0-