25 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. США одобрили возможную продажу Украине комплектов обслуживания американских истребителей-бомбардировщиков F-16 и сопутствующего оборудования на общую сумму $621,9 млн. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте Госдепартамента США, передает ТАСС.
Как следует из документа, оборудование для F-16 будет оплачено за счет средств, переданных Киеву Бельгией, Данией, Нидерландами и Норвегией. "Средства США для осуществления этой поставки задействованы не будут", - отмечается в заявлении.
В Госдепе исходят из того, что сделка не окажет негативного влияния на боеготовность американских вооруженных сил. Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что реализация договоренностей не потребует отправки в Украину дополнительного числа представителей властей или подрядчиков.-0-
В мире
25 ноября 2026, 22:49
Госдеп США одобрил продажу Украине комплектов обслуживания F-16 на $621,9 млн
Фото Агенства Анадолу
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