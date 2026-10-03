Голосование на парламентских выборах завершилось в Латвии

3 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Латвии завершилось голосование на выборах в Сейм 15-го созыва. Об этом пишут латвийские СМИ.



Участки для голосования в Латвии были открыты с 8.00 до 20.00 по местному времени. Голосование проходило по партийным спискам. На 100 депутатских мандатов претендовали 1428 кандидатов из 14 партийных списков.



Согласно данным Центральной избирательной комиссии страны, общее число избирателей, имеющих право голоса в Латвии и за рубежом, составляло 1 557 615 человек. При этом 174 517 человек воспользовались возможностью проголосовать досрочно с 28 сентября по 2 октября. Таким образом, к открытию участков в день выборов явка составляла 11,2%. Правом голоса обладают граждане Латвии, достигшие 18-летнего возраста к 3 октября.



Основная борьба на выборах разворачивалась между "Объединенным списком" действующего премьер-министра Латвии Андриса Кулбергса, а также оппозиционными силами - объединением "Суверенная власть / Младолатыши" и партией "Латвия на первом месте".



Агентство Reuters сообщает, что, согласно данным экзитполов, "Объединенный список" лидирует на выборах, но для сохранения власти политическому объединению необходимо сформировать коалицию с другими партиями.



Как отмечали СМИ, голосование проходило на фоне высокой озабоченности жителей Латвии ростом стоимости жизни, инфляцией и кризисом в сфере здравоохранения, а также повышенного внимания к вопросам региональной безопасности.-0-