"Голодать или мерзнуть". Части европейцев зимой придется выбирать между едой и отоплением 

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самая уязвимая часть жителей Европы нынешней зимой будет вынуждена выбирать между питанием и отоплением. Такое заявление сделал еврокомиссар по энергетике и жилищному строительству Дан Йоргенсен в интервью венгерскому изданию 444.



Он отметил, что оплата коммунальных счетов остается серьезной проблемой для многих жителей ЕС даже во время относительно теплой зимы, когда не возникает дополнительных осложнений.



"В Европе в среднем зимой почти 50 млн человек испытывают трудности с оплатой счетов за отопление. Им фактически приходится выбирать - голодать или мерзнуть и простудиться. Это недопустимо", - отметил Йоргенсен.



Предстоящая зима, по его словам, будет очень сложной для многих европейских граждан и предприятий из-за зависимости Европы от импорта энергоресурсов и роста цен на фоне мирового дефицита топлива. "Мы не знаем, насколько холодно будет этой зимой, но мы знаем, что нам потребуется больше топлива. А дефицит на мировом рынке приведет к повышению цен", - считает еврокомиссар.



Европейский жилищный кризис перерос в чрезвычайную ситуацию, проблема с жильем огромна. По словам Йоргенсена, в каждом государстве-члене ЕС разные факторы привели к нынешней ситуации. "Лица, принимающие решения, политики, вероятно, не отнеслись к этому достаточно серьезно в годы, предшествовавшие кризису", - отметил он.



Что касается вопроса ожидаемого уровня жизни в охваченной кризисом Европе, Йоргенсен подчеркнул, что на протяжении всей истории дети, как правило, жили лучше, чем их родители, "но сейчас мы находимся в ситуации, когда по ряду причин существует риск, что этого не произойдет". Жилищный и энергетический кризисы являются двумя наиболее важными причинами данной ситуации, выходы существуют, но только политикам предстоит решить, использовать ли их.



Ранее во Франции, Италии, Испании, Албании и Португалии, прошли массовые протесты на фоне роста стоимости жизни, высоких цен на топливо, жилищного кризиса и других социальных проблем.-0-

