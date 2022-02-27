Global Times: США столкнули Украину в огонь, а сами остались в стороне

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вашингтон в ситуации с Украиной в очередной раз продемонстрировал миру свой эгоизм и лицемерие. США столкнули Украину в огонь, а сами остались в стороне, пишет китайская газета Global Times.

США неоднократно обещали защитить Киев в критические моменты и в то же время продолжали подливать масла в огонь. Президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении посетовал, что страны Запада бросили Украину и оставили ее защищаться в одиночестве. На Западе интернет-пользователи задаются вопросом: где сейчас США, которые спровоцировали войну и заявили, что на стороне Украины?

"Однако действительно ли США исчезли? Наоборот, они заняты получением новых стратегических интересов в огне войны в Украине. Последние комментарии США по ситуации в Украине, обнародованные Белым домом, подчеркнули два момента: во-первых, превращение России в "изгоя на международной арене" посредством санкций и других мер; во-вторых, НАТО было "сплоченнее и решительнее, чем когда-либо", и это "хорошая новость", - отмечает Global Times.

Что касается Украины, которую Вашингтон использует в качестве пешки, помимо повторения того, что США не будут вводить туда войска, Вашингтон лишь просто заявил, что "поддержит украинский народ в защите своей страны" и окажет гуманитарную помощь, чтобы облегчить страдания украинцев.

"Вашингтон в очередной раз продемонстрировал миру свой эгоизм и лицемерие. Люди видели, что после того как США столкнули Украину в огонь, они остались в стороне, делая вид, что заботятся о стране и говорят: "Я поддерживаю вас, продолжайте бороться!" - пишет Global Times.

Справедливо сказать, что развитие ситуации в Украине до сегодняшнего дня является геополитической трагедией. С самого начала это горький результат стратегического эгоизма и недальновидности США. Еще в 1998 году, когда Сенат США одобрил план расширения НАТО на восток, покойный высокопоставленный американский дипломат Джордж Кеннан предвидел сегодняшнюю трагедию. Тогда он сказал: "Это расширение заставит отцов-основателей этой страны перевернуться в гробу".

Однако высокомерная американская элита всегда думает, что может извлечь выгоду из кризисов. США годами разжигали конфликты, манипулировали и пожинали плоды. "Привычно быть тем, кто подливает масло в огонь, ничего за это не платя. Чего они хотят, так это реализовать свои сиюминутные интересы. США не проявляют никакого внимания к страданиям местных жителей, выдвинутых на передовую. Когда возникнет настоящий кризис, так называемые обязательства, взятые ими (США. - Прим. БЕЛТА) изначально, станут лишь пустой дипломатической риторикой. Этим политикам совершенно нет дела до страданий местного населения, они пытаются привлечь к себе внимание под маской "гуманиста", - пишет китайская газета.

Ранее США также неоднократно заявляли, что окажут гуманитарную помощь Афганистану. Но реальность такова, что так называемая "гуманитарная" помощь США не была оказана афганскому народу, а США забрали замороженные средства в размере $7 млрд, которые центральный банк Афганистана разместил в Нью-Йорке. Будучи виновником афганского кризиса, США, удовлетворив собственные стратегические интересы, оставили местному населению лишь голод и нищету, и теперь миллионы детей в Афганистане страдают от недоедания.

"США часто говорят о человечности, справедливости и морали, но на самом деле они просчитывают свои интересы. Стратегический эгоизм и лицемерие Вашингтона снова и снова обнажаются в международной политической практике", - отмечает Global Times.

Не менее 37 млн человек потеряли свои дома в Афганистане, Ираке, Пакистане, Йемене, Сомали, Филиппинах, Ливии и Сирии в результате войн, которые США вели с 11 сентября 2001 года. Не зря бытует поговорка о том, что везде, где вмешаются США, возникнут конфликты, хаос и терроризм.

Могущественность страны определяется ее ответственностью и способностью защищать международный мир. "Если страна заботится только о своих интересах, повсюду разжигает огонь и постоянно экспортирует хаос в другие страны, какой бы могущественной она ни была, доверие к ней неизбежно обанкротится и ее гегемонии придет конец. Для стран и регионов, которые все еще питают фантазии или действуют как пешки США, украинский кризис является хорошим напоминанием: "партнер", который говорит о "хороших новостях", когда вы в затруднении, не заслуживает доверия", - резюмирует Global Times.-0-