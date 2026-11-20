20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Главы МИД Турции и еще 14 стран приветствовали санкции Великобритании и Австралии в связи с израильской поселенческой деятельностью на палестинских территориях и выразили надежду, что другие государства последуют их примеру, говорится в совместном заявлении министров. Об этом передает РИА Новости.
Во вторник 17 ноября Министерство иностранных дел Великобритании объявило о введении санкций против восьми израильских строительных компаний, занимающихся застройкой на Западном берегу реки Иордан, которые считаются незаконными с точки зрения международного права.
"Министры иностранных дел приветствуют решения правительств Великобритании и Австралии о введении санкций в ответ на незаконную израильскую поселенческую деятельность на оккупированной палестинской территории, включая меры против компаний, участвующих в строительстве поселений", - отмечается в документе, текст которого приводит МИД Турции.
Заявление поддержали Турция, Алжир, Египет, Индонезия, Иордания, Кувейт, Ливия, Мальдивы, Нигер, Пакистан, Палестина, Катар, Саудовская Аравия, Сомали и ОАЭ. Министры также приветствовали решение Лондона ввести санкции против организации, препятствующей доставке гуманитарной помощи в сектор Газа.
Участники заявления поддержали международные меры по привлечению к ответственности физических и юридических лиц, причастных к поселенческой деятельности, расширению поселений и политике аннексии. Они вновь осудили план строительства поселений и связанные с ним действия к востоку от оккупированного Восточного Иерусалима.
Главы внешнеполитических ведомств выразили надежду, что решения Великобритании и Австралии побудят другие страны принять аналогичные меры.
Израиль в последнее время активизировал строительство новых поселений на оккупированных территориях. Поселенческая деятельность Израиля на Западном берегу реки Иордан является одной из основных проблем в отношениях Израиля с международным сообществом и Палестинской национальной администрацией.
Кроме того, эти шаги служат одним из препятствий в поисках мира с палестинцами, которые воспринимают еврейскую поселенческую деятельность как политику закрепления еврейского государства на палестинских территориях.-0-
В мире
20 ноября 2026, 00:33
Главы МИД Турции и еще 14 стран поддержали санкции Великобритании и Австралии против израильских компаний
Фото РИА Новости
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