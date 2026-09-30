30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп и руководители крупнейших американских технологических компаний подписали соглашение о создании механизмов защиты для искусственного интеллекта (ИИ). Об этом сообщает Associated Press.
Документ был подписан по итогам встречи Трампа с главами компаний-разработчиков ИИ - Google, Anthropic, Meta, OpenAI, Nvidia и xAI и представляет собой декларацию о совместных обязательствах по обеспечению безопасности разработок в сфере ИИ.
В соглашении говорится о внедрении компаниями четырех уровней контроля. Разработчики обязались контролировать возможности моделей при обучении, защищать свои системы от несанкционированного доступа и привлекать независимых аудиторов. Кроме того, компании создадут специальные внутренние команды и комитеты при советах директоров для устранения любых выявленных уязвимостей.
Соглашение не имеет юридической силы. При этом документ оставляет возможность закрепить эти шаги в законодательных актах, если со временем в такая необходимость возникнет.
Президент США также отдельно подписал указ, согласно которому власти страны должны использовать термин "суперинтеллект" вместо "искусственного интеллекта" в официальных документах и публичных сообщениях.
"Терминология, используемая федеральным правительством, должна отражать преобразующий характер этих технологий и безграничные перспективы, которые они создают", - отмечается в указе.-0-
В мире
30 сентября 2026, 09:59
Главы американских IT-компаний подписали соглашение Белого дома по контролю над ИИ
Фото AP
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