Главе ядерного агентства Ирана отказали во въезде в Австрию на заседание МАГАТЭ

14 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти Австрии отказали во въезде главе Организации по атомной энергии Ирана Мохаммаду Эслами. Из-за этого он не сможет выступить на генконференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу ядерной программы республики. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Bloomberg.



Как сообщает источник, ООН запросила временное снятие санкций с Эслами, что позволило бы ему въехать на территорию Австрии и выступить на конференции МАГАТЭ. Однако власти США настояли на том, чтобы не снимать каких-либо ограничений с представителя Ирана, из-за чего ему могли отказать во въезде. Утверждается, что теперь на заседании будет выступать нижестоящий иранский чиновник.



Bloomberg отмечает, что глава Минэнерго США Крис Райт планирует выступить на заседании, чтобы предупредить Тегеран о необходимости сотрудничества с МАГАТЭ и полного отказа от стремления к получению ядерного оружия.



70-я сессия генеральной конференции МАГАТЭ пройдет с 14 по 18 сентября в столице Австрии.-0-