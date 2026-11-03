Глава ВОЗ предупредил об угрозе коллапса здравоохранения на севере Эфиопии

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Боевые действия на севере Эфиопии подталкивают к коллапсу систему здравоохранения региона. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, пишет ТАСС.



"Насилие на севере Эфиопии приближает и без того хрупкую систему здравоохранения к коллапсу, - указал он в X. - Больницы испытывают нехватку медицинских работников, лекарств и оборудования. Возможности оказания скорой медицинской помощи крайне ограничены. Небезопасная обстановка препятствует доставке жизненно важных медицинских материалов в некоторые районы".



Глава ВОЗ выразил глубокую обеспокоенность сообщениями о нападениях на гражданское население в регионах Амхара и Тыграй. По его словам, среди погибших в результате удара по лагерю перемещенных лиц Джаари-2 в Амхаре были, по поступающим сообщениям, дети, в том числе новорожденный ребенок. Кроме того, в результате атаки в городе Рама в Тыграе, предположительно, погибли несколько человек, пытавшихся получить продовольствие. Гебрейесус подчеркнул, что удары беспилотников и гибель мирных жителей стали частым явлением в Эфиопии.



По словам главы организации, ВОЗ совместно с партнерами из структур ООН принимает меры для доставки дополнительных медицинских грузов в пострадавшие районы. При этом продолжение боевых действий грозит лишить еще больше людей доступа к медицинской помощи, включая экстренные услуги, охрану здоровья матерей и детей, а также лечение различных заболеваний. Гебрейесус призвал обеспечить защиту гражданского населения, а также беспрепятственный доступ медицинских работников к нуждающимся и доставку гуманитарных грузов. "Самые мужественные выбирают мир. Лучшее лекарство - это мир", - заключил он.



Боевые действия в Тыграе возобновились в конце сентября после нескольких месяцев напряженности. Правительственным войскам и поддерживающим их вооруженным формированиям противостоят силы повстанческого движения "Народный фронт освобождения Тыграя". После первоначальных успехов повстанцы отступили под ударами федеральной армии и ее союзников и без боя оставили административный центр Тыграя Мэкэле, а также ряд других населенных пунктов региона. Однако в некоторых районах столкновения продолжаются.



Предыдущий вооруженный конфликт в регионе продолжался с ноября 2020 года до ноября 2022 года и завершился подписанием при посредничестве Африканского союза соглашения о прекращении боевых действий. По оценке бывшего посредника Афросоюза Олусегуна Обасанджо, в результате конфликта могли погибнуть около 600 тыс. человек, в том числе вследствие голода и разрушения системы здравоохранения.-0-