Глава TotalEnergies заявил, что Европа вошла в "опасный период" на газовом рынке

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Эксперт также обратил внимание, что между Европой и Азией снова идет борьба за свободные энергоносители на рынке, и "европейские страны готовы за это платить", чтобы перехватить эти объемы.





Ранее еврокомиссар по энергетике Дан Йоргенсен заявлял, что множество жителей ЕС не имеют денег на отопление своих жилищ зимой, а нынешний энергетический кризис "угрожает конкурентоспособности экономики ЕС". Еврокомиссия не ждет этой зимой физических перебоев в поставках необходимого странам ЕС количества топлива, но ожидает "очень высоких цен" на него.





Спотовая цена газа на бирже в Европе к завершению торгов 28 октября превысила $1180 за 1 тыс. куб.м впервые с декабря 2022 года. Котировки газа в Европе растут на фоне рекордно низких запасов в хранилищах к предстоящей зиме и продолжения конфликта на Ближнем Востоке.-0-

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европа сейчас вошла в опасный период на газовом рынке, когда цена превышает 100 евро за МВт ч, а странам Евросоюза приходится платить за энергоносители больше в борьбе с Азией. Такое заявление сделал глава крупной французской нефтегазовой и энергетической компании TotalEnergies Патрик Пуянне, передает ТАСС.