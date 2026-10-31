31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Польши Кароль Навроцкий собрал совещание с председателем Конституционного суда Богданом Свенчковским и другими судьями на фоне беспорядков у здания суда, утверждает лидер оппозиции Ярослав Качиньский. Об этом сообщает РИА Новости.
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31 октября 2026, 00:31
Глава Польши собрал совещание с председателем КС
Кароль Навроцкий. Фото из архива AP
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