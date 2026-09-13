13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный директор OpenAI, американской компании - разработчика сервиса ChatGPT, Сэм Альтман допустил возможность создания искусственного интеллекта (ИИ), неподконтрольного человеку. Об этом сообщает ТАСС.
"Верю ли я в возможность создания системы, которая не была бы подконтрольна человеку? Определенно. Но я не думаю, что этим следует заниматься", - сказал он в интервью журналу Fortune.
Глава OpenAI считает, что руководителям крупнейших американских ИИ-компаний все же удастся договориться о регулировании темпов развития ИИ-моделей. "Я думаю, это случится, - сказал он. - Не стану заранее афишировать ведущиеся в частном порядке обсуждения, но думаю, это произойдет".
Ранее генеральный директор другой крупной американской технологической корпорации Anthropic Дарио Амодеи предложил компаниям замедлить темпы развития наиболее мощных ИИ-моделей. Амодеи считает, что за счет координированного замедления скорости работы над передовыми технологиями ИИ-компании смогут "выиграть один-два года дополнительного времени, прежде чем модели достигнут критических уровней" развития. Это позволит избежать серьезных просчетов и негативного влияния ИИ на жизнь общества, убежден он. Предложение главы Anthropic поддержал американский предприниматель Илон Маск.-0-
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13 сентября 2026, 01:03
Глава OpenAI считает возможным создание неподконтрольного человеку ИИ
Сэм Альтман. Фото из архива AP Photo
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