12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дженсен Хуанг ушел в отставку с поста генерального директора американской технологической компании Nvidia. Об этом было объявлено после заседания совета директоров, сообщает агентство Reuters.
Временным генеральным директором назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Колетт Кресс, при этом она сохранит за собой прежние должности до назначения постоянного руководителя. Также стало известно, что Хуанг не останется и в совете директоров.
Как сообщает ТАСС, после отставки Хуанга акции Nvidia ускорили снижение до 10%.
Ранее Nvidia объявила о начале независимого расследования в связи с сообщениями о том, что Хуанг мог стать объектом операции иностранной разведки.-0-
В мире
12 ноября 2026, 17:41
Глава Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку
Дженсен Хуанг. Фото AP Photo
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