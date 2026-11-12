Глава Nvidia Дженсен Хуанг ушел в отставку

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дженсен Хуанг ушел в отставку с поста генерального директора американской технологической компании Nvidia. Об этом было объявлено после заседания совета директоров, сообщает агентство Reuters.



Временным генеральным директором назначена исполнительный вице-президент и финансовый директор компании Колетт Кресс, при этом она сохранит за собой прежние должности до назначения постоянного руководителя. Также стало известно, что Хуанг не останется и в совете директоров.



Как сообщает ТАСС, после отставки Хуанга акции Nvidia ускорили снижение до 10%.



Ранее Nvidia объявила о начале независимого расследования в связи с сообщениями о том, что Хуанг мог стать объектом операции иностранной разведки.-0-