19 октября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подал в отставку из-за протестов и беспорядков в республике, но французский лидер Эммануэль Макрон ее не принял, сообщает телеканал BFMTV.
Европейское издание Politico со ссылкой на источники пишет, что беспорядки во Франции ослабили позиции Эммануэля Макрона в Европейском совете. "Это (беспорядки и протесты) просто ограничивает его возможности действовать", - заявил неназванный дипломат ЕС.
Ранее Agence France-Presse со ссылкой на данные МВД Франции сообщило, что полиция задержала 2397 человек в ходе прошедших 17 октября акций протеста, которые сопровождались беспорядками и погромами. Также приводится информация, что в результате столкновений пострадали 997 сотрудников полиции и жандармерии, 7 из них получили тяжелые травмы.
17 октября в Париже и по всей Франции проходили массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них участвовали 800 тыс. человек, МВД Франции насчитало 550 тыс. Эммануэль Макрон вечером 17 октября выступил с обращением к французам. Он осудил массовые беспорядки в стране, призвал обеспечить безопасность городов и сказал, что "все мы чувствуем гнев и стыд, глядя на катастрофу на наших улицах".-0-
В мире
19 октября 2026, 09:37
Глава МВД Франции подал в отставку из-за протестов, Макрон ее не принял
Фото Агентства Анадолу
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