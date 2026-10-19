Глава МВД Франции подал в отставку из-за протестов, Макрон ее не принял

19 октября, Минск /БЕЛТА - ТАСС/. Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес подал в отставку из-за протестов и беспорядков в республике, но французский лидер Эммануэль Макрон ее не принял, сообщает телеканал BFMTV.При этом Макрон указал на "недостатки в прогнозировании и разведке", которые привели к всплеску насилия 17 октября, отмечает телеканал. По его данным, Макрон поручил Нуньесу "как можно скорее внедрить новые методы сил внутренней безопасности в борьбе с хулиганами".Европейское издание Politico со ссылкой на источники пишет, что беспорядки во Франции ослабили позиции Эммануэля Макрона в Европейском совете. "Это (беспорядки и протесты) просто ограничивает его возможности действовать", - заявил неназванный дипломат ЕС.Ранее Agence France-Presse со ссылкой на данные МВД Франции сообщило, что полиция задержала 2397 человек в ходе прошедших 17 октября акций протеста, которые сопровождались беспорядками и погромами. Также приводится информация, что в результате столкновений пострадали 997 сотрудников полиции и жандармерии, 7 из них получили тяжелые травмы.17 октября в Париже и по всей Франции проходили массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них участвовали 800 тыс. человек, МВД Франции насчитало 550 тыс. Эммануэль Макрон вечером 17 октября выступил с обращением к французам. Он осудил массовые беспорядки в стране, призвал обеспечить безопасность городов и сказал, что "все мы чувствуем гнев и стыд, глядя на катастрофу на наших улицах".-0-