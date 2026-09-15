Глава Минздрава Газы: с 19 сентября ВОЗ прекратит поставки топлива в больницы, обрекая пациентов на гибель 

15 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) с 19 сентября прекратит поставки дизельного топлива более чем в 20 больниц и медицинских центров эксклава из-за нехватки финансирования. Об этом заявил гендиректор Министерства здравоохранения сектора Газа Мунир аль-Бурш, передает Агентство Анадолу



"Ситуация, сложившаяся в результате действий Израиля, - это не временный топливный кризис, а новое звено в систематической политике удушения и лишения жизненно необходимых ресурсов, которая ведет больницы к полному закрытию и ставит пациентов перед угрозой предотвратимой смерти", - сказал он.



По словам аль-Бурша, небольших объемов топлива, поступающих в больницы, хватает лишь на то, чтобы медицинские учреждения продолжали функционировать на минимальном уровне.



"ВОЗ объявила, что с 19 сентября из-за нехватки финансирования прекратит поставки дизельного топлива более чем в 20 больниц и медицинских центров. Прекращение поставок означает не только остановку генераторов. Это также означает прекращение работы операционных и отделений интенсивной терапии, невозможность использования аппаратов искусственной вентиляции легких и кислородных систем, серьезную угрозу жизни новорожденных в инкубаторах, пациентов на диализе, раненых и хронически больных. Кроме того, будут нарушены работа служб скорой помощи и холодовая цепь хранения лекарств и вакцин", - отметил он.



Аль-Бурш подчеркнул, что прекращение поставок топлива в больницы означает не просто сокращение помощи, а то, что "пациентов фактически оставляют умирать в своих постелях".



Он призвал ВОЗ, страны-доноры и международное сообщество незамедлительно выполнить свои обязательства.



Из-за продолжающихся с октября 2023 года израильских атак электросеть в секторе Газа полностью выведена из строя и уже около трех лет больницы обеспечивают свои потребности в электроэнергии за счет генераторов.-0-