4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте объявил об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.
Решение было принято на фоне железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.
Утром 28 октября в районе населенного пункта Урда в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия - Ла-Манча) произошло столкновение между двумя пассажирскими поездами, следующими по маршруту Мадрид - Севилья. В составах находились в общей сложности около 540 пассажиров. В результате трагедии погибли не менее 69 человек.-0-
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04 ноября 2026, 00:03
Глава Минтранса Испании объявил об отставке
Фото AP Photo
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