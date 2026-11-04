Глава Минтранса Испании объявил об отставке

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр транспорта Испании Оскар Пуэнте объявил об отставке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство EFE.



Решение было принято на фоне железнодорожной катастрофы в провинции Толедо.



Утром 28 октября в районе населенного пункта Урда в провинции Толедо (автономное сообщество Кастилия - Ла-Манча) произошло столкновение между двумя пассажирскими поездами, следующими по маршруту Мадрид - Севилья. В составах находились в общей сложности около 540 пассажиров. В результате трагедии погибли не менее 69 человек.-0-