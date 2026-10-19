Глава Минобороны Польши: расследуются различные сценарии проникновения украинского беспилотника в Литву

Косиняк-Камыш признал, что, по последним данным, это был украинский беспилотник. Он отметил, что в настоящее время расследуются различные сценарии, и он ожидает, что военные прояснят этот вопрос.
Советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матуленис ранее заявил: "Я могу четко сказать, что у нас есть достоверные данные о том, что беспилотник пересек польскую границу".
По словам министра обороны Литвы Робертаса Каунаса, это был украинский беспилотный летательный аппарат FPV-1, который отклонился от своего маршрута.
МИД Украины принес извинения Литве за инцидент с беспилотником. В ведомстве указали, что Украина предоставил литовской стороне всю необходимую информацию для выяснения всех обстоятельств произошедшего.
Утром 18 октября залетевший в Литву дрон потерпел крушение в Пасвальском районе. Его обломки повредили гражданский автомобиль. В Шяуляйском и Паневежском уездах объявили красный уровень воздушной тревоги, а в Каунасе - желтый. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс позже заявил, что упавший на территории страны дрон был украинского происхождения и нес взрывчатку. Он подтвердил, что дрон попал на территорию Литвы из Польши. Литва после произошедшего приняла решение усилить охрану своей критической инфраструктуры.-0-
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