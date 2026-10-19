Глава Минобороны Польши: расследуются различные сценарии проникновения украинского беспилотника в Литву

Утром 18 октября залетевший в Литву дрон потерпел крушение в Пасвальском районе. Его обломки повредили гражданский автомобиль. В Шяуляйском и Паневежском уездах объявили красный уровень воздушной тревоги, а в Каунасе - желтый. Премьер-министр Литвы Миндаугас Синкявичюс позже заявил, что упавший на территории страны дрон был украинского происхождения и нес взрывчатку. Он подтвердил, что дрон попал на территорию Литвы из Польши. Литва после произошедшего приняла решение усилить охрану своей критической инфраструктуры.-0-





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