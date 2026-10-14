Глава Минобороны Британии посоветовал не питать иллюзий относительно военной помощи НАТО

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Британии не стоит надеяться на военную поддержку со стороны партнеров по НАТО, поскольку каждый будет думать сам о себе, заявил глава Минобороны Соединенного Королевства Уэз Стритинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету The Times.



"Нам не следует питать никаких иллюзий: если мы окажемся в условиях боевых действий, именно так и поступят наши союзники по НАТО, они будут думать в первую очередь о себе и одновременно учитывать интересы других, но думать уже как о второстепенной задаче", - заявил Уэз Стритинг, выступая в Палате лордов (верхней палате парламента).



Ранее главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич отметил, что руководство НАТО намеренно не говорит прямо, что приведет к задействованию пятой статьи Североатлантического договора, которая предполагает коллективную оборону в случае атаки на одно из государств - членов блока. По его словам, альянс может в случае необходимости применить и "другие статьи", в частности, четвертую, которая предусматривает созыв Совета НАТО для консультаций, если одна из стран альянса посчитает, что существует угроза ее безопасности.-0-