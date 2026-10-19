Глава Минюста Франции назвал беспорядки в стране провалом правительства

19 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Глава Минюста Франции Жеральд Дарманен считает, что беспорядки в стране стали провалом правительства, сообщает телеканал BFMTV.





"Мы, несомненно, потерпели неудачу в эти выходные", - заявил Дарманен.





Глава ведомства также указал на недоработки французской разведки.





По его словам, более 80% задержанных в эти выходные будут привлечены к ответственности. Он уточнил, что из 2331 человека, задержанного во Франции с 17 октября, 70% - взрослые, большинство из них остаются под стражей.





Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес признал потерю контроля со стороны полиции в некоторых городах после беспорядков 17 октября и "недостаток предусмотрительности" в мобилизации "доступных" правоохранительных органов.





Ранее Нуньес из-за протестов и беспорядков в стране подал в отставку, но французский лидер Эммануэль Макрон ее не принял.





17 октября по всей Франции прошли массовые демонстрации против роста цен на топливо и снижения покупательной способности населения. По оценкам организаторов, в них участвовали 800 тыс. человек. По данным МВД Франции, участников было 550 тыс. Вечером 17 октября Макрон выступил с обращением к французам. Он осудил массовые беспорядки, призвал обеспечить безопасность городов и заявил о гневе и стыде, глядя на катастрофу на французских улицах.-0-