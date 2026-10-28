Глава МИД России отправится в США на министерскую встречу "двадцатки"

28 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров 30 и 31 октября совершит визит в США для участия во встрече глав внешнеполитических ведомств G20. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает корреспондент БЕЛТА.



"Глава российского внешнеполитического ведомства возглавит нашу делегацию на встрече глав внешнеполитических ведомств Группы двадцати. "Двадцатка" сейчас заседает под американским председательством, и состоится министерская встреча в этом формате с 30 по 31 октября в городе Атланта, США", - сказала Мария Захарова.



По ее словам, одной из приоритетных тем для российской делегации на встрече в Атланте станет вопрос реформы глобальных экономических институтов, будет дана оценка деструктивным действиям по милитаризации глобальных рынков. Ожидается обстоятельная дискуссия по широкому кругу геополитических вызовов, включая конфликтную проблематику, конфронтационные тенденции, подрывающие основы мировой экономики. "Центральной темой является мировая экономика, но не без анализа тех разрушительных тенденций в геополитике, которые имеют место быть. В числе заявленных американским председательством тем фигурируют текущие негативные факторы в коммерческом мореплавании, обострившиеся угрозы продовольственной и энергетической безопасности. Эти вопросы, безусловно, находятся в центре международной повестки и нуждаются в оперативной и результативной реакции", - отметила Мария Захарова.



Официальный представитель МИД РФ также рассказала, что российская делегация столкнулась со сложностями при оформлении виз в США. "Складывалось такое впечатление (особенно касается ситуации с выдачей посольством США в Москве американских виз российским делегатам, которые направляются на СМИД Группы двадцати), что не все в Вашингтоне рады планируемому визиту российской делегации. Но хочу сказать, учитывая, что вылет уже буквально в течение суток планируется, в последний момент большинство вопросов удалось решить. Так что делегация сформирована, оформлена и готова к работе", - добавила Мария Захарова.-0-