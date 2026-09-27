Глава МИД Ирана заявил о готовности обсуждать с США обогащенный уран

Ранее дипломат сообщал, что Тегеран через Катар передал США семидневный план по Ормузскому проливу. Отмечалось, что положения плана не новы и уже содержались в меморандуме о взаимопонимании между Ираном и США. Издание The Wall Street Journal и телеканал Al Jazeera 26 сентября утверждали, что президент США Дональд Трамп отвергает этот план.-0-





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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тегеран может обсуждать с Вашингтоном сделку по обогащенному до 60% урану, однако для переговоров по этому вопросу необходимо укрепить доверие сторон. Об этом заявил глава МИД исламской республики Аббас Аракчи, сообщает ТАСС.Он отметил, что Иран предлагал сделку по обогащенным до 60% ядерным материалам в 2025 и 2026 годах. "Это все еще можно рассмотреть в случае, если они докажут свою добрую волю и настоящее стремление к миру. Мы приняли решение перенести все ядерные вопросы на более поздние стадии и стремиться к укреплению доверия на данном этапе", - заявил Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC News.Министр указал, что обогащение урана Ираном до 60% происходит исключительно в мирных целях и полностью отвечает обязательствам Тегерана по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).По его словам, Тегеран сохраняет надежду на дипломатию с Вашингтоном, хотя пока не видит причин возвращаться к ней. "Мы готовы вести переговоры настолько же, насколько готовы встретить любой вызов. Мы твердо стоим перед лицом любой агрессии против нас, даже если дело дойдет до войны Судного дня", - подчеркнул Аракчи.Глава МИД отметил, что посредники еще не передали Ирану ответ США на предложенный семидневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Тегеран ожидает официального ответа по этому вопросу. "Мы готовы к дипломатии, был предложен очень разумный план", - сказал он.