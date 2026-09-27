Глава МИД Ирана заявил о готовности обсуждать с США обогащенный уран

Он отметил, что Иран предлагал сделку по обогащенным до 60% ядерным материалам в 2025 и 2026 годах. "Это все еще можно рассмотреть в случае, если они докажут свою добрую волю и настоящее стремление к миру. Мы приняли решение перенести все ядерные вопросы на более поздние стадии и стремиться к укреплению доверия на данном этапе", - заявил Аббас Аракчи в интервью телеканалу NBC News.
Министр указал, что обогащение урана Ираном до 60% происходит исключительно в мирных целях и полностью отвечает обязательствам Тегерана по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).
По его словам, Тегеран сохраняет надежду на дипломатию с Вашингтоном, хотя пока не видит причин возвращаться к ней. "Мы готовы вести переговоры настолько же, насколько готовы встретить любой вызов. Мы твердо стоим перед лицом любой агрессии против нас, даже если дело дойдет до войны Судного дня", - подчеркнул Аракчи.
Глава МИД отметил, что посредники еще не передали Ирану ответ США на предложенный семидневный план восстановления судоходства через Ормузский пролив. Тегеран ожидает официального ответа по этому вопросу. "Мы готовы к дипломатии, был предложен очень разумный план", - сказал он.
Ранее дипломат сообщал, что Тегеран через Катар передал США семидневный план по Ормузскому проливу. Отмечалось, что положения плана не новы и уже содержались в меморандуме о взаимопонимании между Ираном и США. Издание The Wall Street Journal и телеканал Al Jazeera 26 сентября утверждали, что президент США Дональд Трамп отвергает этот план.-0-
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