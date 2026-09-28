Глава МИД Ирана проведет встречу с посредниками на переговорах с США - СМИ

28 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи во главе иранской делегации 28 сентября проведет встречу с посредниками на переговорах с Соединенными Штатами Америки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство ISNA.



На консультациях стороны намерены рассмотреть последние предложения и позиции относительно текущей ситуации.



Как пишет газета The Mercury News, в минувшие выходные возникла неопределенность после того, как президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что отклонил последнее предложение Тегерана об открытии Ормузского пролива. Три официальных лица рассказали агентству Associated Press, что посредники все еще работают с Ираном и США над соглашением о прекращении боевых действий и открытии пролива.



По информации The Jerusalem Post, переговоры будут сосредоточены на измененной версии семидневного предложения, представленного Ираном в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Ожидается, что катарские посредники проведут отдельные переговоры с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Нью-Йорке и с американской стороной в понедельник или вторник, сообщил агентству Reuters чиновник, знакомый с ходом переговоров.



Ранее многочисленные попытки обеспечить безопасное судоходство по одной из важнейших водных артерий мира потерпели неудачу.-0-