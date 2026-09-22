Глава ХДС в Мекленбурге - Передней Померании ушел в отставку после провала на региональных парламентских выборах

22 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер предвыборного списка Христианско-демократического союза (ХДС) в Мекленбурге - Передней Померании Даниэль Петерс ушел в отставку с поста председателя земельного отделения партии после провала христианских демократов на региональных парламентских выборах. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство DPA.



Политик объявил об этом после заседания земельного правления партии в Шверине. Генеральный секретарь отделения ХДС Кэти Хоффмайстер также подала в отставку. Обязанности председателя временно перейдут к государственному министру по связям между федерацией и землями в Ведомстве федерального канцлера Филиппу Амтору. "Я уверен, что ХДС Мекленбурга - Передней Померании продолжит играть ключевую роль в будущем, даже если сейчас мы не будем представлены в ландтаге", - подчеркнул Петерс. Это его первое публичное появление после завершения подсчета голосов.-0-